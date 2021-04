**Calcio: Pubblico a Euro 2020, Gravina, ‘Governo disponibile, grazie Speranza’** (Di martedì 6 aprile 2021) Roma, 6 apr. (Adnkronos) – Nel pomeriggio il presidente federale Gabriele Gravina ha ricevuto una nota da parte del Ministro della Salute Roberto Speranza con oggetto la presenza di Pubblico in occasione delle partite del campionato Europeo che si aprirà a giugno. “La disponibilità acquisita dal Governo italiano è un ottimo risultato che fa bene al Paese, non solo al calcio -ha dichiarato Gravina-. Ringrazio in particolare il Ministro della Salute Roberto Speranza perché ci ha comunicato di aver dato incarico al Cts di Pubblico allo stadio Olimpico di Roma nel mese di giugno in occasione del prossimo campionato Europeo. In un momento tanto complesso, è stata comunque manifestata chiaramente la volontà di veder confermata la presenza italiana a questo grande evento, dando fiducia alla ... Leggi su ildenaro (Di martedì 6 aprile 2021) Roma, 6 apr. (Adnkronos) – Nel pomeriggio il presidente federale Gabrieleha ricevuto una nota da parte del Ministro della Salute Roberto Speranza con oggetto la presenza diin occasione delle partite del campionatopeo che si aprirà a giugno. “La disponibilità acquisita dal Governo italiano è un ottimo risultato che fa bene al Paese, non solo al calcio -ha dichiarato-. Ringrazio in particolare il Ministro della Salute Roberto Speranza perché ci ha comunicato di aver dato incarico al Cts diallo stadio Olimpico di Roma nel mese di giugno in occasione del prossimo campionatopeo. In un momento tanto complesso, è stata comunque manifestata chiaramente la volontà di veder confermata la presenza italiana a questo grande evento, dando fiducia alla ...

