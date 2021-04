Calcio: Infantino, ‘si vede luce in fondo al tunnel, pallone ha ruolo centrale nel riunire comunità’ (Di martedì 6 aprile 2021) Roma, 6 apr. (Adnkronos) – Il presidente della Fifa, Gianni Infantino, ritiene che ci sia “luce alla fine del tunnel” nel mezzo della pandemia di coronavirus e che il Calcio può giocare “un ruolo centrale nel riunire le comunità”. In un articolo sulla rivista UN Chronicle il 6 aprile per le Nazioni Unite che celebrano la Giornata internazionale dello sport per lo sviluppo e la pace, il capo del Calcio mondiale ha spiegato che i vaccini significavano che la vita sarebbe stata nuovamente vissuta senza i “vincoli imposti dalla pandemia”. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di martedì 6 aprile 2021) Roma, 6 apr. (Adnkronos) – Il presidente della Fifa, Gianni, ritiene che ci sia “alla fine del” nel mezzo della pandemia di coronavirus e che ilpuò giocare “unnelle comunità”. In un articolo sulla rivista UN Chronicle il 6 aprile per le Nazioni Unite che celebrano la Giornata internazionale dello sport per lo sviluppo e la pace, il capo delmondiale ha spiegato che i vaccini significavano che la vita sarebbe stata nuovamente vissuta senza i “vincoli imposti dalla pandemia”. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Advertising

TV7Benevento : Calcio: Infantino, 'si vede luce in fondo al tunnel, pallone ha ruolo centrale nel riunire comunità'... - SeEarn : FIFA – INFANTINO: “IL CALCIO È MOLTO PIÙ DI UNO SPORT: LE 11 RIFORME PER COMBATTERE LA CORRUZIONE” #FIFA… - NCN_it : FIFA – INFANTINO: “IL CALCIO È MOLTO PIÙ DI UNO SPORT: LE 11 RIFORME PER COMBATTERE LA CORRUZIONE” #FIFA… - Radio_Eco_Sud : Nella puntata di 'D&G riflessioni sulla serie D', abbiamo incontrato il mister della Cittanova Calcio, Pietro Infa… - 25071956 : RT @senticp: Oggi vi proponiamo una serie di approfondimenti sulle donne nel mondo dello sport: ?? Calcio e tifose iraniane: -