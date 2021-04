Calcio | Champions | Real Madrid-Liverpool 3-1**

(Di martedì 6 aprile 2021), 6 apr. (Adnkronos) - Ilstende 3-1 ilnei quarti di finale dellaLeague. La squadra di Zidane si impone grazie alla doppietta del 20enne Vinicius al 27' e al 65' e alla rete di Asensio al 36'. Per la formazione di Klopp il gol della speranza è stato siglato da Salah al 51'.

Ultime Notizie dalla rete : **Calcio Champions

Il Manchester City supera 2 - 1 nel finale il Borussia Dortmund nella gara d'andata dei quarti di finale diLeague. De Bruyne sblocca il risultato su assist di Mahrez dopo 19'. I Citizens sprecano più occasioni e nella ripresa vengono puniti, con il gol del pari firmato da Reus su invito di ...... per poi risultare nuovamente positivo prima dell'incontro dicon lo Zenith'. Lotito ... Lazio: tutte le notizie Serie A: tutte le notizie: tutte le notizie 6 aprile 2021Terminano i primi due quarti di finale d’andata di Champions League. Manchester City-Borussia Dortmund ... Modric parte dal lato destro dell’area e serve in orizzontale Vinicius che calcia in porta ...L’allenatore del Bayern Monaco Hansi Flick ha parlato così alla vigilia dell’affascinante quarto di finale di Champions League contro il Paris Saint-Germain, riedizione dell’ultima finale: “Il Paris è ...