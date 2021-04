Calcio | Champions | Manchester City-Borussia Dortmund 2-1**

Leggi su ildenaro

(Di martedì 6 aprile 2021), 6 apr. (Adnkronos) – Ilpadrone della Premier League si impone 2-1 in casa contro ilnei quarti di finale diLeague, non senza soffrire. La squadra di Pep Guardiola passa in vantaggio al 19? con De Bruyne non riesce a trovare il raddoppio nonostante le diverse occasioni e all’84’ subisce il gol del pari da Marco Reus. La squadra inglese però non ci sta e si riversa in avanti trovando il gol della vittoria al 90? con Foden. L'articolo proviene da Ildenaro.it.