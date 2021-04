Calcio a 5, il ct Bellarte: “Dobbiamo mantenere alta la concentrazione, serve mentalità vincente” (Di martedì 6 aprile 2021) L’Italia del Calcio a cinque, già qualificata agli Europei 2022, si è radunata in vista dell’ultima doppia sfida di qualificazione contro Belgio e Montenegro. Il commissario tecnico Massimiliano Bellarte ha presentato i prossimi impegni: “Non è difficile mantenere alta la concentrazione, nonostante l’obiettivo della qualificazione sia già stato centrato con due giornate di anticipo. Contro Belgio e Montenegro in sostanza inizieremo il nostro percorso di preparazione alla fase finale dei prossimi Europei e vogliamo continuare nel nostro trend positivo per accrescere una mentalità vincente: vincere infatti aiuta a vincere. Il Belgio ci ha messo in difficoltà già un mese fa a Prato; per di più per loro sarà una sfida decisiva per ottenere la qualificazione e giocheremo su ... Leggi su sportface (Di martedì 6 aprile 2021) L’Italia dela cinque, già qualificata agli Europei 2022, si è radunata in vista dell’ultima doppia sfida di qualificazione contro Belgio e Montenegro. Il commissario tecnico Massimilianoha presentato i prossimi impegni: “Non è difficilela, nonostante l’obiettivo della qualificazione sia già stato centrato con due giornate di anticipo. Contro Belgio e Montenegro in sostanza inizieremo il nostro percorso di preparazione alla fase finale dei prossimi Europei e vogliamo continuare nel nostro trend positivo per accrescere una: vincere infatti aiuta a vincere. Il Belgio ci ha messo in difficoltà già un mese fa a Prato; per di più per loro sarà una sfida decisiva per ottenere la qualificazione e giocheremo su ...

Ultime Notizie dalla rete : Calcio Bellarte Sandro Abate, gioia azzurra: convocato Fantecele Avellino . Prima della fine della regular season, nel campionato di Serie A di calcio a 5 ci sarà l'ultima sosta per le Nazionali. Tra i 19 convocati dal c. t. Bellarte, per la seconda volta, c'è il nome del verdeazzurro André Fantecele. Il laterale, tra le file della Sandro ...

Calcio a 5: qualificazioni Europei, azzurri pronti per Belgio e Montenegro Dopo i quattro successi riportati nelle prime quattro giornate, il ct Bellarte ha convocato 19 giocatori per le ultime due gare azzurre in programma nel Gruppo 7. Prime chiamate con la Nazionale ...

