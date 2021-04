Cagliari, nuovi controlli e nessuna positività al Covid-19: riprendono gli allenamenti (Di martedì 6 aprile 2021) I tesserati del Cagliari si sono sottoposti a nuovi accertamenti, dopo la constatazione della positività al Coronavirus di Alessio Cragno, portiere del club sardo. nessuna nuova cattiva notizia in vista della sfida di campionato con l’Inter, fondamentale in ottica salvezza, considerando peraltro il periodo nero della compagine isolana. Dopo Cragno, dunque, attualmente escluso un focolaio di contagi al Covid-19 a Cagliari, seppur la situazione sia in continua evoluzione dopo la pausa per le Nazionali. Il Cagliari ha intanto ripreso gli allenamenti, lavorando sul campo e preparandosi al big match valido per il weekend di Serie A 2020/2021. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 6 aprile 2021) I tesserati delsi sono sottoposti aaccertamenti, dopo la constatazione dellaal Coronavirus di Alessio Cragno, portiere del club sardo.nuova cattiva notizia in vista della sfida di campionato con l’Inter, fondamentale in ottica salvezza, considerando peraltro il periodo nero della compagine isolana. Dopo Cragno, dunque, attualmente escluso un focolaio di contagi al-19 a, seppur la situazione sia in continua evoluzione dopo la pausa per le Nazionali. Ilha intanto ripreso gli, lavorando sul campo e preparandosi al big match valido per il weekend di Serie A 2020/2021. SportFace.

