Cadice-Valencia, parla Diakhaby: «Cala mi ha detto "fottuto negro"» Dopo l'episodio di razzismo che ha interrotto Cadice-Valencia, per l'insulto rivolto da Cala a Diakhaby, il difensore del Valencia torna a parlare su Twitter per spiegare la sua versione dei fatti. «Voglio parlare di quello che è successo a Cadice domenica. Oggi sono più calmo e voglio parlare. A Cadice domenica c'è uno spettacolo in cui un giocatore mi insulta. Le parole sono: "fottuto negro". Il giocatore me lo dice ed è intollerabile. Avete visto tutti la mia reazione. Non può accadere nella vita normale o nel calcio, che è uno sport di rispetto». Il video continua: «I miei compagni di squadra e io abbiamo deciso di andare negli spogliatoi, che è stata una buona decisione e poi uno ...

