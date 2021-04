Bye bye censura ai film: il ministro Dario Franceschini firma il decreto che la abolisce (Di martedì 6 aprile 2021) Le serie e i film bannati da Netflix guarda le foto Lo Stato non potrà mai più intervenire sulla libertà degli artisti. Lo ha dichiarato il ministro della Cultura Dario Franceschini, il quale ha firmato un decreto che abolisce la censura cinematografica in Italia. «Abolita la censura», ha confermato il politico, «definitivamente superato quel sistema di controlli e interventi che consentiva ancora allo Stato di intervenire sulla libertà degli artisti». ... Leggi su iodonna (Di martedì 6 aprile 2021) Le serie e ibannati da Netflix guarda le foto Lo Stato non potrà mai più intervenire sulla libertà degli artisti. Lo ha dichiarato ildella Cultura, il quale hato unchelacinematografica in Italia. «Abolita la», ha confermato il politico, «definitivamente superato quel sistema di controlli e interventi che consentiva ancora allo Stato di intervenire sulla libertà degli artisti». ...

Advertising

fattoquotidiano : CERCASI IMPUNITÀ Bye bye processi. Il leader leghista (indagato) adesso vuole modificare la legge insieme a Berlusc… - GCBRlELLE : HSJDKSJDJS MY BIO ,,, I AM WEAK BYE - lcvelyneo : bye na ulit jajsjsjsj - threediffones : @nocrustpie BYE OKLISGDFJKSJKDG - noname14161277 : @AdrianoScianca Anche se lei non ha vissuto l'esperienza del catcalling in prima persona, non significa che questo… -

Ultime Notizie dalla rete : Bye bye Taylor Swift annuncia la tracklist dell'album Fearless Keith Urban) Don't you (From The Vault) Bye Bye Baby (From The Vault) Bonus Track: Love Story (Taylor's Version) " Elvira Remix Le parole di Taylor Swift approfondimento Taylor Swift: il testo di You ...

Sag Awards 2021, i look sbalorditivi delle celebrity a casa Bye bye ai tacchi d'ordinanza: sotto il vestito un paio di anfibi uscito direttamente dai nostri sogni in stile grunge anni 90. La mise da Royal girl 4.0. è, invece, di Anya Taylor - Joy che ha ...

Thierry Henry, bye bye social. Il motivo della sua scelta Corriere dello Sport.it Orban bye bye. Perché c’è vita nel Ppe e sulla Cina… Parla De Meo (Fi) Un addio doloroso, che però apre una nuova pagina. Salvatore De Meo, europarlamentare del Ppe fra le fila di Forza Italia, racconta le mosse dei popolari dopo il divorzio con Orban. Salvini?

Bye bye Regionale 8 Ci siamo giocati la più importante infrastruttura viaria per manifesta incapacità dei nostri rappresentanti istituzionali. La storia si ripete. Il proposito della Regione, non andato a buon fine lo ...

Keith Urban) Don't you (From The Vault)Baby (From The Vault) Bonus Track: Love Story (Taylor's Version) " Elvira Remix Le parole di Taylor Swift approfondimento Taylor Swift: il testo di You ...ai tacchi d'ordinanza: sotto il vestito un paio di anfibi uscito direttamente dai nostri sogni in stile grunge anni 90. La mise da Royal girl 4.0. è, invece, di Anya Taylor - Joy che ha ...Un addio doloroso, che però apre una nuova pagina. Salvatore De Meo, europarlamentare del Ppe fra le fila di Forza Italia, racconta le mosse dei popolari dopo il divorzio con Orban. Salvini?Ci siamo giocati la più importante infrastruttura viaria per manifesta incapacità dei nostri rappresentanti istituzionali. La storia si ripete. Il proposito della Regione, non andato a buon fine lo ...