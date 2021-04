Buzzetti | «Forse siamo arrivati al picco i prossimi giorni sono cruciali»

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Buzzetti Forse

Tutto Atalanta

... all'angolo con via Magatti, le vetrine della gastronomiae l'insegna dell'albergo ... Sul lato opposto della via Manzoni, tra il Palazzo Mera - Gorini, all'angolo con via Bernascone,l'...Grazie un saluto DinoCara Nadia, se capisco bene, ciò che vi prefiggete è il ... quella già comunista e quella cattolica, tanto che un tweet di Castagnetti hapotuto essere la goccia ...L’epidemiologo Roberto Buzzetti: «I decessi sono sempre l’ultimo dato a diminuire. Indispensabile che la curva scenda in modo continuativo». « I contagi in Lombardia e nella Bergamasca sono in discesa ...Una casa per uscire di casa: il progetto per il “durante di noi” di tre mamme. Anna Rita ha perso sua figlia, operatrice del Wfot, in un incidente aereo; Antonella, con il fig ...