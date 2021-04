Buffoni | fateci riaprire Protestano gli ambulanti | guerriglia a Montecitorio

Leggi su ilgiornale

(Di martedì 6 aprile 2021) Francesca Bernasconi A Roma sono scoppiati tafferugli: i manifestanti hanno cercato di sfondare il cordone della polizia in assetto anti sommossa. Ristoratori,e proprietari di bar e palestre in piazza anche a Milano, Napoli e Imperia I lavoratori di tutta Italia sono piegati a causa delle restrizioni anti-Covid. E da Nord a Sud sono scoppiate proteste e ristoratori,e gestori di palestre e piscine sono scesi in piazza. A Roma, il dissenso si è trasformato prima in tensione, fino allo scoppio di scontro tra i manifestanti e le forze dell'ordine, schierate in assetto anti sommossa davanti a. Da alcune ore, erano davanti alla Camera diverse categorie di esercenti, che sono costretti a tenere ancora chiuse le loro attività a causa delle restrizioni decise dal governo per combattere la ...