Brindisi saluta la Champions | il Karsiyaka alle Final Eight

(Di martedì 6 aprile 2021)107 - 88fallisce l'ultima chiamata per l'accessodiLeague perdendo lo scontro diretto in casa del Pinarin una gara che i turchi si ...

Advertising

Eurosport_IT : Una stagione europea comunque da applausi per Brindisi che saluta la Champions League ???????? #EurosportBASKET #BCL… - MatteoPuzzuoli : #Brindisi saluta la #BasketballCL dopo il KO in casa del #Pinar trascinato da un Taylor infuocato nel 2Q, dalla pre… -

Ultime Notizie dalla rete : Brindisi saluta

resta aggrappata alla partita grazie al contributo concreto della panchina. Riesce anche a mettere il naso davanti al 17' (36 - 39) con la coppia Udom - Krubally a fornire migliori garanzie ...Il finale è 107 - 88 ,la Champions con tanto rammarico, più per le due gare perse in volata con Holon che non per questa: la Happy Casa deve ora resettare tutto, ritrovare un po di ...In Turchia i pugliesi perdono nettamente la gara-spareggio dell’ultimo turno. Anche Sassari eliminata. Nessuna italiana alla fase finale della coppa Fiba ...Giuliano Santantonio (di Racale), e una significativa presenza di sacerdoti diocesani, e, da Brindisi, anche il Carmelitano padre ... anche questa in vernacolo, lo saluta il priore della confraternita ...