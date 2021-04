“Bridgeton” | annunciati quattro nuovi personaggi

Leggi su 361magazine

(Di martedì 6 aprile 2021) Intanto sono iniziate le riprese dalla seconda stagione Negli ultimi giorni ha fatto il giro del mondo la notizia della mancata presenza, nella seconda stagione di “Bridgerton”, del Duca di Hastings e quindi dell’amato attore Regé Jean Page. La star non tornerà nei panni del Duca: trovato l’amore e l’equilibrio con Daphne (che invece sarà presente) la serie si andrà a concentrare sulle vicende di Anthony, il maggiore della famiglia e per il momento restio a un impegno serio. Nella serie, intanto, ci sono diverse new entry: oltre l’annunciata Simone Ashley nei panni del nuovo interesse amoroso di Anthony, Kate, ci saranno ancheinterpretati dagli attori Charithra Chandran, Shelley Conn, Calam Lynch e Rupert Young. Secondo Variety Charithra sarà Edwina Sharma, la “debuttante perfetta”, in missione per trovare il ...