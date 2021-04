Bridgerton: ecco tutto quello che dobbiamo sapere sulla seconda stagione (Di martedì 6 aprile 2021) Lo so che il vostro ultimo weekend è stato funestato dalla notizia che Regé Jean Page, alias il duca di Hastings, non comparirà nella seconda stagione di Bridgerton. Ad annunciarlo su Twitter è stato l’account ufficiale della serie attraverso le parole della misteriosa Lady Whistledown. https://twitter.com/bridgerton/status/1378015697238908929 Leggi su vanityfair (Di martedì 6 aprile 2021) Lo so che il vostro ultimo weekend è stato funestato dalla notizia che Regé Jean Page, alias il duca di Hastings, non comparirà nella seconda stagione di Bridgerton. Ad annunciarlo su Twitter è stato l’account ufficiale della serie attraverso le parole della misteriosa Lady Whistledown. https://twitter.com/bridgerton/status/1378015697238908929

