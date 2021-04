BRAVIA CORE | l’intrattenimento cinematografico offerto da Sony

(Di martedì 6 aprile 2021)rappresenta l’offerta diPictures Entertainment. Un servizio completo delle ultime uscite con la più alta qualità streaming In collaborazione conPictures Entertainment,è il punto di incontro tra entertainment e tecnologia: un’offerta straordinaria di film e altri contenuti della più alta qualità, pensata per chi sceglie la nuova linea di televisori firmata. Incluso su tutti i nuovi TVXR, come il modello di recente lancio A90J 4K HDR OLED della Serie Master e l’imminente X90J 4K HDR Full Array LED, il servizio mette a disposizione sia una selezione degli ultimi titoli premium e classici di SPE sia la più ampia collezione IMAX Enhanced. Novità assoluta nel settore,...

E, per la prima volta nel settore,vanta la tecnologia Pure Stream , che consente di ottenere una qualità quasi equivalente all' UHD BD lossless con lo streaming fino a 80 Mbps. Il ...Come gli altri modelli della gammaXR, anche la serie X90J è basata su piattaforma Google TV e offre accesso esclusivo al nuovo servizio di streaming di Sony,. Come detto in ...BRAVIA CORE rappresenta l'offerta di Sony Pictures Entertainment. Un servizio completo delle ultime uscite con la più alta qualità streaming.A maggio saranno disponibili i televisori Sony Full Array LED BRAVIA XR X90J, saranno dotati del rivoluzionario "Cognitive Processor XR".