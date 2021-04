Brand emergenti | vademecum sui nuovi nomi del fashion system

Leggi su amica

(Di martedì 6 aprile 2021) Hanno una manciata di anni. Spesso guidati da giovani donne con una forte presenza social. Sono icon un’anima sostenibile e impegnata. Il loro guardaroba è fatto di capi senza stagione e genere, creati per durare nel tempo. Già noti tra gli addetti ai lavori, dettano tendenza dalle pagine di Instagram, indossati dallegirl più seguite.Una selezione di Amica dei marchi di moda piùe interessanti da seguire. Amlul Gala Gonzàles,blogger e influencer spagnola, dà origine ad Amlul nel 2019. Obiettivo: creare una linea che non ha stagione, che vada bene giorno e sera, fatta di edizioni limitate di alta qualità a un prezzo conveniente. Realizzata in Spagna in piccoli laboratori per garantire lavoro agli artigiani locali. Per la primavera estate, ...