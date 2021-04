Borussia Dortmund | il nuovo record che può battere Haaland

(Di martedì 6 aprile 2021) Quella di questa sarà la quinta presenza di Erlingnelle fasi a eliminazione diretta di Champions League con ilQuella di questa sarà la quinta presenza di Erlingnelle fasi a eliminazione diretta di Champions League con il. Il norvegese ha realizzato sei gol nelle prime quattro. Ildi reti per un un giocatore nelle prime cinque gare nella fase a eliminazione diretta della competizione è sei (Robert Lewandowski), quindilo supererebbe segnando in questo match. Leggi su Calcionews24.com

Quella di questa sarà la quinta presenza di Erling Haaland nelle fasi a eliminazione diretta di Champions League con il...... in questo martedì riservato ai risultati di Champions league è certo quella che vedrà questa sera affrontarsi Manchester City e. Certo prima presentando il match, abbiamo ...Jurgen Klopp e Robert Lewandowski hanno lavorato insieme per quattro stagioni, tra il 2010 e il 2014, al Borussia Dortmund, in Germania ...Dalla Juventus al Real Madrid, passando per il Barcellona e le squadre inglesi, il bomber del Borussia Dortmund è destinato ad infiammare il mercato estivo. Per lui serve convincere il club tedesco ...