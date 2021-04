Borsa, Reevo: inibita immissione ordini senza limite prezzo (Di martedì 6 aprile 2021) (TeleBorsa) – Da domani 7 aprile 2021 e fino a successiva comunicazione sulle azioni ordinarie Reevo (Reevo – Isin IT0005438038) non sarà consentita l’immissione di ordini senza limite di prezzo. Lo fa sapere Borsa Italiana nella sezione “comunicati urgenti” aggiungendo che “pertanto le azioni Reevo verranno negoziate nel settore AI1X del segmento MA1 della piattaforma Millennium”.La PMI innovativa specializzata in soluzioni e servizi cloud è sbarcata oggi a Piazza Affari. Si tratta della quinta ammissione da inizio anno sul mercato AIM Italia, che ora può contare su 140 società. In fase di collocamento Reevo ha raccolto 5,5 milioni di euro, il flottante al momento dell’ammissione è del 16,15% e la ... Leggi su quifinanza (Di martedì 6 aprile 2021) (Tele) – Da domani 7 aprile 2021 e fino a successiva comunicazione sulle azioni ordinarie– Isin IT0005438038) non sarà consentita l’didi. Lo fa sapereItaliana nella sezione “comunicati urgenti” aggiungendo che “pertanto le azioniverranno negoziate nel settore AI1X del segmento MA1 della piattaforma Millennium”.La PMI innovativa specializzata in soluzioni e servizi cloud è sbarcata oggi a Piazza Affari. Si tratta della quinta ammissione da inizio anno sul mercato AIM Italia, che ora può contare su 140 società. In fase di collocamentoha raccolto 5,5 milioni di euro, il flottante al momento dell’ammissione è del 16,15% e la ...

