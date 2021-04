Advertising

DividendProfit : Borsa: Europa positiva sopra livelli pre-Covid, Milano +0,65% – Economia - fisco24_info : Borsa: Europa positiva sopra livelli pre-Covid, Milano +0,65%: Indice Stoxx 600, prima volta sopra chiusura del 2 f… - CorriereQ : Borsa: Europa positiva sopra livelli pre-Covid, Milano +0,65% - giovanisi : La @regionetoscana nell'ambito di #Giovanisì promuove le borse di mobilità professionale per svolgere un’esperienza… - ForexOnlineMeIt : Borsa: Europa positiva a meta' seduta, Milano +0,6% con spunto Cnh Industrial (+2,6%) -

Ultime Notizie dalla rete : Borsa Europa

Il Sole 24 ORE

Borse europee positive, per la prima volta sopra i livelli pre - pandemia. L'indice Stoxx 600 (+0,8% a 435,87 punti) sorpassa il valore registrato il 2 febbraio di 2 anni fa (433,9 punti), dopo ...L'indice paneuropeo Stoxx 600 azzera le perdite registrate con la pandemia da Covid 19 e si riporta sopra i livelli del 2 febbraio del 2020. Allora l'indice Stoxx totalizzava 433,9 punti e oggi, con ...(ANSA) – MILANO, 06 APR – Borse europee positive, per la prima volta sopra i livelli pre-pandemia. L’indice Stoxx 600 (+0,8% a 435,87 punti) sorpassa il valore registrato il 2 febbraio di 2 anni fa (4 ...Juventus in difficoltà anche in Borsa a causa degli ultimi risultati deludenti tra campionato e Champions League: il pareggio nel derby con il Torino pesa sul titolo del club bianconero, che cede ...