Borsa: Europa positiva dopo record Wall Street, Milano +0,5% (Di martedì 6 aprile 2021) Borse europee positive alla ripresa dopo il lungo ponte di Pasqua, all'indomani nel nuovo record segnato da Wall Street a seguito dei dati Usa, del piano Biden e dell'accelerazione sui vaccini nel ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 6 aprile 2021) Borse europee positive alla ripresail lungo ponte di Pasqua, all'indomani nel nuovosegnato daa seguito dei dati Usa, del piano Biden e dell'accelerazione sui vaccini nel ...

Advertising

ansa_economia : Borsa: Europa positiva dopo record Wall Street, Milano +0,5%. Spread sale oltre 97 punti, futures in calo, bene Bp,… - daybinary : Borsa: Europa positiva dopo record Wall Street, Milano +0,5% - fisco24_info : Borsa: Europa positiva dopo record Wall Street, Milano +0,5%: Spread sale oltre 97 punti, futures in calo, bene Bp,… - ForexOnlineMeIt : Borsa: Europa positiva dopo lungo week end Pasqua in scia Wall Street, Milano +0,6% - ansa_economia : Borsa: Europa apre positiva, Parigi +0,86%, Londra +1,05%. In rialzo anche Francoforte (+1,21%) e Madrid (+1,07%)… -