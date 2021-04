Borderlands - Il Film ha una trama ufficiale! Annunciato l'attore che farà il villain Atlas (Di martedì 6 aprile 2021) Il Film di Borderlands sta prendendo sempre più forma: sappiamo che il regista è Eli Roth e ora è stata condivisa la trama ufficiale oltre ad un nuovo attore, Edgar Ramirez, che interpreterà il villain Atlas. Ecco di seguito la sinossi ufficiale: "La due volte vincitrice dell'Academy Awar,® Cate Blanchett collabora con Kevin Hart in Borderlands del regista Eli Roth. Lilith (Blanchett), una famigerata fuorilegge con un passato misterioso, torna con riluttanza sul suo pianeta natale Pandora per trovare la figlia scomparsa del più potente SOB dell'universo, Atlas (Ramirez). Lilith forma un'alleanza con una squadra inaspettata: Roland (Hart), un ex mercenario d'élite, ora disperato per la redenzione; Tiny Tina (Greenblatt), una selvaggia demolizionista ... Leggi su eurogamer (Di martedì 6 aprile 2021) Ildista prendendo sempre più forma: sappiamo che il regista è Eli Roth e ora è stata condivisa laufficiale oltre ad un nuovo, Edgar Ramirez, che interpreterà il. Ecco di seguito la sinossi ufficiale: "La due volte vincitrice dell'Academy Awar,® Cate Blanchett collabora con Kevin Hart indel regista Eli Roth. Lilith (Blanchett), una famigerata fuorilegge con un passato misterioso, torna con riluttanza sul suo pianeta natale Pandora per trovare la figlia scomparsa del più potente SOB dell'universo,(Ramirez). Lilith forma un'alleanza con una squadra inaspettata: Roland (Hart), un ex mercenario d'élite, ora disperato per la redenzione; Tiny Tina (Greenblatt), una selvaggia demolizionista ...

