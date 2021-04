Bonus baby sitter 2021: quali lavoratori possono richiederlo e come utilizzarlo (Di martedì 6 aprile 2021) Il Decreto legge numero 30 del 13 marzo 2021 ha previsto, sino al 30 giugno prossimo, un Bonus baby sitter di 100 euro settimanali a beneficio di talune categorie lavorative, genitori di figli di età inferiore a quattordici anni. La misura in parola, alternativa al lavoro agile ed al congedo straordinario previsti sempre dal D.l. numero 30, spetta per le prestazioni di baby-sitting a seguito di apposita istanza telematica da inoltrare all’INPS, secondo le modalità che saranno presto oggetto di apposita comunicazione dell’Istituto. Il Bonus di 100 euro sarà accreditato sul Libretto di famiglia ed utilizzato in tutto o in parte per il pagamento delle attività di tutela e custodia dei figli. Previsto, in alternativa, il rimborso dei costi sostenuti per l’iscrizione dei figli ai servizi ... Leggi su leggioggi (Di martedì 6 aprile 2021) Il Decreto legge numero 30 del 13 marzoha previsto, sino al 30 giugno prossimo, undi 100 euro settimanali a beneficio di talune categorie lavorative, genitori di figli di età inferiore a quattordici anni. La misura in parola, alternativa al lavoro agile ed al congedo straordinario previsti sempre dal D.l. numero 30, spetta per le prestazioni di-sitting a seguito di apposita istanza telematica da inoltrare all’INPS, secondo le modalità che saranno presto oggetto di apposita comunicazione dell’Istituto. Ildi 100 euro sarà accreditato sul Libretto di famiglia ed utilizzato in tutto o in parte per il pagamento delle attività di tutela e custodia dei figli. Previsto, in alternativa, il rimborso dei costi sostenuti per l’iscrizione dei figli ai servizi ...

