Bomba di Dagospia: Barbara d'Urso lascia la Mediaset (Di martedì 6 aprile 2021) Dagospia lancia la Bomba, a quanto pare dalle ultime indiscrezioni Barbara d'Urso è in rottura con Mediaset. Silvio Berlusconi è stanco della conduttrice tv. Barbara d'Urso, il malcontento in Mediaset la spinge in trattative con la Rai (Getty Images)Dietro le quinte della Mediaset sta accadendo qualcosa di inaspettato, Barbara d'Urso la conduttrice simbolo di Mediaset sembra che sia pronta ad abbandonare Canale 5 per passare in Rai. Dagospia ha dichiarato che l'attrice è in trattativa con la tv di stato, il motivo sarebbe il clima difficile ed ostico che si respira in Mediaset. Pier Silvio Berlusconi sembra essere stanco dei programmi ...

