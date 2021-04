Bologna | multata dottoressa del Rizzoli | fermata alle 3 | 30 del mattino senza mascherina

(Di martedì 6 aprile 2021) BOLOGNA – Ai poliziotti che l’hanno fermata intorno alle 3.30 della notte tra sabato e domenica ha detto di essere un medico dell’Istituto ortopedico Rizzoli di Bologna, affermando che stava tornando a casa dopo aver terminato il proprio turno al Pronto soccorso. Una spiegazione che si è rivelata in parte falsa, in quanto la donna, nata nel ’93, pur essendo effettivamente una dottoressa del Rizzoli, in realtà aveva finito di lavorare nel pomeriggio del giorno prima. Per questo motivo, fa sapere la Questura, nei suoi confronti è scattata la multa per aver violato il coprifuoco e perché non indossava la mascherina.

