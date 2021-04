Bologna | Merola proroga lo stop alla vendita di alcolici dopo le 18

(Di martedì 6 aprile 2021) BOLOGNA – Il sindaco di Bologna, Virginio Merola, ha deciso di prorogare l’ordinanza che in tutta la città vieta la vendita di bevande alcoliche dalle 18 alle 6 per gli esercizi di vicinato del settore alimentare e misto: il provvedimento era in scadenza oggi ma il nuovo atto di Merola di fatto lo prolunga fino a domenica 2 maggio, abbracciando così anche il mini-ponte del Primo maggio.

