Bologna, Medel di nuovo out. Starà fuori un mese (Di martedì 6 aprile 2021) Come riportato dal Bologna sul proprio sito ufficiale, nuovo stop per Gary Medel. Il centrocampista ha riportato un problema muscolare, che lo terranno out un mese. Questo il comunicato: “Gli esami cui è stato sottoposto il giocatore Gary Medel hanno evidenziato una lesione di primo grado del soleo destro, con tempi di recupero di circa un mese”. Foto: Twitter Bologna L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di martedì 6 aprile 2021) Come riportato dalsul proprio sito ufficiale,stop per Gary. Il centrocampista ha riportato un problema muscolare, che lo terranno out un. Questo il comunicato: “Gli esami cui è stato sottoposto il giocatore Garyhanno evidenziato una lesione di primo grado del soleo destro, con tempi di recupero di circa un”. Foto: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

