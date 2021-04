Bolla scoppiata, è caos Coronavirus per la Nazionale (Di martedì 6 aprile 2021) La pausa nazionali rischia di costare cara alla Serie A. Come riporta Repubblica, nei 10 giorni trascorsi dagli Azzurri nella Bolla per le tre partite di qualificazione al Mondiale ben 18 persone sono risultate positive al Coronavirus. Tra queste, sei i calciatori: Leonardo Bonucci, Marco Verratti, Alessandro Florenzi, Vincenzo Grifo, Salvatore Sirigu Alessio Cragno. Il L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di martedì 6 aprile 2021) La pausa nazionali rischia di costare cara alla Serie A. Come riporta Repubblica, nei 10 giorni trascorsi dagli Azzurri nellaper le tre partite di qualificazione al Mondiale ben 18 persone sono risultate positive al. Tra queste, sei i calciatori: Leonardo Bonucci, Marco Verratti, Alessandro Florenzi, Vincenzo Grifo, Salvatore Sirigu Alessio Cragno. Il L'articolo

