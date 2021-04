"Bisogna agire prima del tampone" Come evitare che il virus degeneri (Di martedì 6 aprile 2021) Valentina Dardari Giuseppe Remuzzi, direttore del Mario Negri ha spiegato che tocca ai medici di base intervenire perché adesso c’è il protocollo per assistere i malati a casa evitare che il virus degeneri adesso è possibile anche restando nella propria abitazione, ed evitando così di pesare sulle strutture ospedaliere già in affanno. Giuseppe Remuzzi, pluridecorato direttore dell'Istituto farmacologico Mario Negri di Milano, ha infatti spiegato a La Nazione che “ora i medici di base hanno a disposizione un protocollo per curare il Covid a domicilio. Sta a loro decidere se applicarlo o meno. Il vantaggio è enorme per il paziente, le strutture ospedaliere e il servizio sanitario nazionale”. Il documento è nato dall'intuizione del professor Fredy Suter, primario infettivologo a Bergamo, reso noto nelle ... Leggi su ilgiornale (Di martedì 6 aprile 2021) Valentina Dardari Giuseppe Remuzzi, direttore del Mario Negri ha spiegato che tocca ai medici di base intervenire perché adesso c’è il protocollo per assistere i malati a casache iladesso è possibile anche restando nella propria abitazione, ed evitando così di pesare sulle strutture ospedaliere già in affanno. Giuseppe Remuzzi, pluridecorato direttore dell'Istituto farmacologico Mario Negri di Milano, ha infatti spiegato a La Nazione che “ora i medici di base hanno a disposizione un protocollo per curare il Covid a domicilio. Sta a loro decidere se applicarlo o meno. Il vantaggio è enorme per il paziente, le strutture ospedaliere e il servizio sanitario nazionale”. Il documento è nato dall'intuizione del professor Fredy Suter,rio infettivologo a Bergamo, reso noto nelle ...

