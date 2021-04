Birmania: Russia contro sanzioni, 'rischio guerra civile' (Di martedì 6 aprile 2021) La Russia non solo si dice contraria ad imporre sanzioni contro la giunta militare che ha preso il potere in Birmania, ma avverte anche che misure punitive rischiano di provocare una guerra civile su ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 6 aprile 2021) Lanon solo si dice contraria ad imporrela giunta militare che ha preso il potere in, ma avverte anche che misure punitive rischiano di provocare unasu ...

fabio_laini : @nomfup E quelle che vengono dalla Birmania, dalla Turchia, dal Sudan, dalla Russia, dalla Cona.....MISERABILE - VinicioChiara : @tigrozzo @MarianoGiustino @RadioRadicale In realtà del mondo. Usa, Russia, Cina, Europa, Egitto, Turchia, Birmania… - _2p2z : Dopo mesi che vediamo eserciti schierati contro la propria gente (Russia, Birmania, India, Hong Kong), vedere l'ese… - LaLiguriaDelPop : Un pensiero alla nazione della Birmania, abbandonata al suo destino, nel silenzio imbarazzante degli Stati Uniti e… - GianpieraA : RT @P_M_1960: Borrell, in Birmania 'escalation inaccettabile' Sono stati 114 i civili uccisi in un solo giorno. Biden, l'Occidente e l'Onu… -

Myanmar: la democrazia in ostaggio. Lunedì 12 Aprile ore 17 Da quando, il primo febbraio scorso, nel Myanmar/Birmania un colpo di stato militare ha rovesciato il governo civile di Aung San Suu Kyi, il paese è precipitato nel caos e si trova oggi sull’orlo di u ...

