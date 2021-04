Benevento-Sassuolo: probabili formazioni e tv (Di martedì 6 aprile 2021) Benevento-Sassuolo è il posticipo della trentesima giornata di Serie A. Si giocherà lunedì 12 aprile allo Stadio Vigorito di Benevento alle ore 20.45. Sarà uno scontro interessante tra due squadre che offrono un gioco offensivo e propositivo. Il Sassuolo è reduce da un 2-2 contro la Roma, in cui gli emiliani hanno mostrato i muscoli ed un gioco come sempre molto fruttuoso. Il Benevento di Inzaghi ha anche lui pareggiato con il Parma in casa, in un match ricco di reti e di emozioni. Come arrivano le squadre? Sarà uno scontro nostalgico per Roberto De Zerbi: l’allenatore neroverde ha iniziato la sua carriera in A proprio sulla panchina dei campani. L’obiettivo è continuare a fare bel calcio tenendo un occhio alla classifica, che al momento vede il Sassuolo nono in classifica, a ... Leggi su sport.periodicodaily (Di martedì 6 aprile 2021)è il posticipo della trentesima giornata di Serie A. Si giocherà lunedì 12 aprile allo Stadio Vigorito dialle ore 20.45. Sarà uno scontro interessante tra due squadre che offrono un gioco offensivo e propositivo. Ilè reduce da un 2-2 contro la Roma, in cui gli emiliani hanno mostrato i muscoli ed un gioco come sempre molto fruttuoso. Ildi Inzaghi ha anche lui pareggiato con il Parma in casa, in un match ricco di reti e di emozioni. Come arrivano le squadre? Sarà uno scontro nostalgico per Roberto De Zerbi: l’allenatore neroverde ha iniziato la sua carriera in A proprio sulla panchina dei campani. L’obiettivo è continuare a fare bel calcio tenendo un occhio alla classifica, che al momento vede ilnono in classifica, a ...

Chiude il programma il Monday Night tra Benevento e Sassuolo.

Benevento, Alimonta: "La squadra è in forma per il finale"

Nessuna novità in casa Sassuolo: Berardi, Caputo e Locatelli ancora out In vista del recupero contro l’Inter, il Sassuolo dovrà fare a meno ancora di diversi giocatori, fra tutti Berardi, Caputo e Locatelli Nessuna novità positiva in casa Sassuolo, poiché in vista della g ...

