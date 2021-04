Benedetta Rossi, grave lutto per la nota cuoca, necessario uno stop: “Qualche giorno in silenzio, nel rispetto del dolore” (Di martedì 6 aprile 2021) La nota food blogger Benedetta Rossi sta vivendo un periodo particolarmente difficile. In queste ore infatti ha annunciato ai suoi follower la notizia di un grave lutto in famiglia, spiegando che per Qualche giorno la porta virtuale che quotidianamente apre ai suoi fan facendoli entrare in casa sua rimarrà chiusa. Un necessario momento di stop dai social, che servirà a lei e alla sua famiglia per elaborare il triste evento. Il post di Benedetta: un pensiero al papà del marito Marco Poche ore fa, Benedetta ha pubblicato via Instagram un’immagine di due dei soggetti preferiti per le sue foto: il marito Marco e il cane Cloud. I due sono stretti in un affettuoso abbraccio fra cucciolo e padrone e la ... Leggi su thesocialpost (Di martedì 6 aprile 2021) Lafood bloggersta vivendo un periodo particolarmente difficile. In queste ore infatti ha annunciato ai suoi follower la notizia di unin famiglia, spiegando che perla porta virtuale che quotidianamente apre ai suoi fan facendoli entrare in casa sua rimarrà chiusa. Unmomento didai social, che servirà a lei e alla sua famiglia per elaborare il triste evento. Il post di: un pensiero al papà del marito Marco Poche ore fa,ha pubblicato via Instagram un’immagine di due dei soggetti preferiti per le sue foto: il marito Marco e il cane Cloud. I due sono stretti in un affettuoso abbraccio fra cucciolo e padrone e la ...

Advertising

DonnaGlamour : Benedetta Rossi, grave lutto per suo marito Marco: “Se ne è andato” - zazoomblog : Benedetta Rossi in lutto un dolore enorme: era malato da tempo - #Benedetta #Rossi #lutto #dolore - zazoomblog : Benedetta Rossi in lutto un dolore enorme: era malato da tempo - #Benedetta #Rossi #lutto #dolore… - infoitcultura : Benedetta Rossi chi è: età, altezza, carriera, vita privata e Instagram - infoitcultura : Benedetta Rossi | Ecco come ha trascorso la Pasqua -