Bella M5S | “Basta DaD Lezioni in presenza il prima possibile”

(Di martedì 6 aprile 2021) ''Grazie a diversi studi scientifici realizzati oggi sappiamo che la chiusura delle scuole contribuisce in modo dubbio e minimo sul controllo della pandemia, mentre causa danni certi e gravi a studentesse e studenti ed è devastante per l'occupazione femminile. Lasciare i giovani in didattica a distanza deve essere quindi l'ultima misura da attuare nel contrasto alla pandemia''. L'articolo .

Per questo alla Camera è stata presentata una mozione , a prima firma Marco, del Movimento ... per troppi anni non si è investito sulla scuola ", ha detto l'esponente del. " A marzo 2020 noi ..."Abbiamo assistito ad unagara di solidarietà verso questa famiglia di amici degli animali". ...tanto da approdare persino in parlamento con un'interrogazione annunciata dalla deputata...Alcuni esponenti del Movimento Cinque Stelle hanno presentato una mozione per chiedere al governo di Mario Draghi di programmare la riapertura delle ...La gestualità di Giuseppe Conte nel suo primo discorso da leader del M5s non serve a scandire le parole ma a nascondere il vuoto ...