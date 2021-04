Belén Rodriguez non sposa Antonino Spinalbese | la verità sul presunto matrimonio prima della nascita di Luna Marie

(Di martedì 6 aprile 2021) Dopo aver lasciato a bocca aperta tutti, come spesso accade nel mondo del gossip, l’indiscrezione pare abbia lasciato sbalordita anche la stessa. Nemmeno qualche ora fa parlavamo di quello che potrebbe essere (o essere già stato) il suoflash conma pare che il gossip debba indietreggiare davanti alla realtà.sposi “flash”: cosa è successo Nemmeno il tempo di illudersi che è già disincanto: il– o l’intenzione imminente dirsi di– è già al capolinea. Proprio in queste ore era stato Roberto Alessi a dar adito al pettegolezzo secondo il quale ...

Una notizia che stavano aspettando in molti, che i fan desideravano da tempo, ovvero di un matrimonio in grado di sancire l'amore eterno tra la bellissima modella argentina, Belene il suo nuovo compagno, padre di sua figlia Luna Marie, Antonino Spinalbese . Una notizia che è rimbalzata su tutti i principali siti di gossip, ma come tutte le storie nate improvvisamente,...Belene Antonio Spinalbese continuano a stupire i fan. Sembra che la coppia stia organizzando le nozze. Nozze flash . Questa l'indiscrezione bomba su Belene Antonio Spinalbese . Fin da subito la coppia ha spinto il pedale dell'acceleratore. Innamorati dalla scorsa estate , quello tra la showgirl argentina e l'hairstylist non è stata una ...