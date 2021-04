Belen Rodriguez, l'ultimo brutale schiaffo a Stefano De Martino: "Tutto pronto", rumors impazziti sull'argentina (Di martedì 6 aprile 2021) Il sì potrebbe essere dietro l'angolo. Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese, che presto diventeranno genitori, a quanto pare hanno voglia di suggellare il loro amore con le nozze. La bella argentina, però, è già stata sposata con Stefano De Martino (che aveva conosciuto quando lui frequentava la scuola di Amici di Maria De Filippi. Adesso, dopo la rottura clamorosa dei mesi scorsi e quel ritorno di fiamma sfumato, Belen vuole convolare a nozze. Potrebbe avvenire Tutto a stretto giro di posta. La storia tra la Rodriguez e Antonino, che di professione fa il parrucchiere, è iniziata improvvisamente dopo un colpo di fulmine. Belen non ha nascosto sin da subito un certo interesse per questo ragazzo che, sicuramente, ricorda alcuni ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 6 aprile 2021) Il sì potrebbe essere dietro l'angolo.e Antonino Spinalbese, che presto diventeranno genitori, a quanto pare hanno voglia di suggellare il loro amore con le nozze. La bella, però, è già stata sposata conDe(che aveva conosciuto quando lui frequentava la scuola di Amici di Maria De Filippi. Adesso, dopo la rottura clamorosa dei mesi scorsi e quel ritorno di fiamma sfumato,vuole convolare a nozze. Potrebbe avvenirea stretto giro di posta. La storia tra lae Antonino, che di professione fa il parrucchiere, è iniziata improvvisamente dopo un colpo di fulmine.non ha nascosto sin da subito un certo interesse per questo ragazzo che, sicuramente, ricorda alcuni ...

