Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese presto sposi? ‘Si’ flash prima della nascita di Luna Marie

(Di martedì 6 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutopotrebbe risposarsi molto. Secondo i rumors sarebbe in procinto di convolare a nozze consecondogenita. “È pazza di lui e lui di lei. Mi dicono che non è escluso che possano sposarsi con un sìdell’arrivo (tra 3 mesi)loro bambina”, è l’indiscrezione lanciata da Roberto Alessi, direttore di Novella 2000 e firma di Libero. L'articolo proviene da Ante24.it.

Tra qualche mesesarà di nuovo mamma. La showgirl argentina, che dopo un ritorno di fiamma con Stefano De Martino ha ritrovato l'amore con Antonino Spinalbese, è al settimo mese di gravidanza e aspetta ...Sabrina Ferilli apre un profilo Instagram e in poche ore fa incetta di follower, oltre 70mila . Su Instagram esistono molte fanpage dedicate all'attrice, che come prima foto pubblica un suo primo ...Prima della nascita della piccola Luna Marie la coppia potrebbe convolare a nozze. Il sindaco di Milano, Beppe Sala potrebbe suggellare l’unione.Belen Rodriguez non sposa Antonino Spinalbese: arriva la smentita In questi ultimi giorni sono circolate diverse indiscrezioni online sul fatto che Belen ...