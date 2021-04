Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese non si sposano | si attende il divorzio da De Martino

(Di martedì 6 aprile 2021)non sposa. La notizia di gossip aveva fatto il giro della rete durante le festività pasquali ma, proprio stamane, FanPage l’ha smentita con forza rivelando alcuni dettagli in merito.non siSecondo fonti vicine a Fanpage.it, Belén non sta per andare all’altare per la seconda... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Una notizia che stavano aspettando in molti, che i fan desideravano da tempo, ovvero di un matrimonio in grado di sancire l'amore eterno tra la bellissima modella argentina,e il suo nuovo compagno, padre di sua figlia Luna Marie, Antonino Spinalbese . Una notizia che è rimbalzata su tutti i principali siti di gossip, ma come tutte le storie nate ...e Antonio Spinalbese continuano a stupire i fan. Sembra che la coppia stia organizzando le nozze. Nozze flash . Questa l'indiscrezione bomba sue Antonio Spinalbese . ...Stiamo parlando di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser. La sorella di Belen e il figlio del famosissimo ex ciclista vivono in una casa nel capoluogo lombardo e hanno deciso di mostrarla a tutti i loro ...La coppia è davvero in procinto di convolare a nozze? La voce circola da giorni, ma la situazione sarebbe ben diversa ...