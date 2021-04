BEAUTIFUL | anticipazioni puntata di mercoledì 7 aprile 2021

(Di martedì 6 aprile 2021)di: Brooke (Katherine Kelly Lang) vuole Quinn (Rena Sofer) e Shauna (Denise Richards) fuori dalla villa di Eric Forrester (John McCook) e dalle loro vite. Eric declina bonariamente la richiesta di Brooke di divorziare da sua moglie, ma ben più rabbiosa è la reazione di Quinn, furiosa che la Logan voglia imporre il suo volere in casa sua. Ne nasce un accesissimo confronto tra le due signore Forrester. Alla Spencer Publications, Katie (Heather Tom) vuole che Bill (Don Diamont), Wyatt (Darin Brooks), Will (Finnegan George), Justin (Aaron D. Spears) e Donna (Jennifer Gareis) perdonino Flo (Katrine Bowden) e intanto riaccoglie a braccia aperte la nipote.: tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da ...

puntata oggi, 6 aprile Nella puntata di oggi, martedì 6 aprile, fra Flo e Waytt scatta un bacio, segno che l'amore che c'è fra loro non è mai tramontato. Poi la ragazza riceve ...Il giovane Spencer riuscirà a ottenere il suo perdono?americane: Hope e Liam si scambiano un bacio Per paura di perdere sua moglie , Liam sorprenderà Hope baciandola ...Beautiful, anticipazioni 7 aprile: la soap continua, dopo non essersi fermata nemmeno per Pasqua e Lunedì dell'Angelo. Cos'avverrà domani? Tornerà ad essere protagonista il triangolo amoroso tra Ridge ...Siete pronti per scoprire che cosa succederà nelle prossime puntate di Beautiful? Possiamo dirvi che negli Stati Uniti sta per succedere di tutto con un omicidio che renderà le trame della soap ricche ...