Beautiful | anticipazioni italiane | Katie svela a Wyatt che Sally sta per morire

Leggi su tvsoap

(Di martedì 6 aprile 2021) I segreti anon sono destinati a durare a lungo. Nelle prossime puntatedella soap americana,Spencer (Darin Brooks) scoprirà infatti dalla “matrigna”Logan (Heather Tom) che la sua exSpectra (Courtney Hope) sta pera causa di un’imprecisata malattia. Una notizia che metterà in bilico la sua relazione appena ripresa con Flo Fulton (Katrina Bowden)., news:scopre chesta perLeindicano che tutto partirà quandosi confiderà consulla malattia terminale che le sarà stata appena diagnosticata; in quei momenti, la Spectra preciserà però di non voler coinvolgere il suo ex ...