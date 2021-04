BEAUTIFUL | anticipazioni dall’11 al 17 aprile 2021

Leggi su tvsoap

(Di martedì 6 aprile 2021)settimanali puntateda domenica 11 a sabato 17: Wyatt si dichiara a Flo, ma la ragazza lo tiene a distanza e vuole chiarezza sulla sua relazione con Sally. Brooke, alla presenza di Shauna e di Quinn, cerca di convincere Eric della slealtà della moglie e della sua amica e lo sollecita a cacciarle di casa. Brooke racconta l’accaduto a sua sorella Katie, mentre Quinn dice a Shauna che penserà lei a vendicarsi di Brooke. Flo racconta a Bill e Katie come si è trovata coinvolta nel rapimento di Beth e ora pensa che lei e Wyatt torneranno insieme. Wyatt lo comunica a Sally e lei gli risponde di non essere disposta a farsi da parte accettando che lui e Flo ritornino insieme. Wyatt comunica alla madre di essersi rimesso con Flo. Sally dice a Flo di non voler rinunciare a Wyatt. Hope si sfoga ...