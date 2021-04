Bayern Monaco-PSG, i convocati di Pochettino: fuori Icardi, Verratti e Florenzi (Di martedì 6 aprile 2021) Mauricio Pochettino ha diramato l’elenco dei giocatori convocati per la sfida di Champions contro il PSG: fuori Icardi, Verratti e Florenzi Mauricio Pochettino ha diramato l’elenco dei giocatori convocati per la sfida di domani sera al Bayern Monaco, valevole per i quarti di Champions League. Il tecnico del Paris Saint-Germain, dovrà fare a meno di Bernat, Florenzi, Franchi, Icardi, Kurzawa, Michut, Paredes, Simons, Verratti. ?? Le groupe parisien pour le déplacement à Munich#?????? — Paris Saint-Germain (@PSG inside) April 6, 2021 Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di martedì 6 aprile 2021) Mauricioha diramato l’elenco dei giocatoriper la sfida di Champions contro il PSG:Mauricioha diramato l’elenco dei giocatoriper la sfida di domani sera al, valevole per i quarti di Champions League. Il tecnico del Paris Saint-Germain, dovrà fare a meno di Bernat,, Franchi,, Kurzawa, Michut, Paredes, Simons,. ?? Le groupe parisien pour le déplacement à Munich#?????? — Paris Saint-Germain (@PSG inside) April 6, 2021 Leggi su Calcionews24.com

