Bayern Monaco-PSG domani in tv in chiaro? Orario, canale e come vederla in diretta streaming (Di martedì 6 aprile 2021) Il Bayern Monaco affronterà il PSG nella sfida valevole per l’andata dei quarti di finale di Champions League 2020/2021. Sono passati soltanto sette mesi e mezzo dalla sfida di Lisbona decisa da un colpo di testa di Kingsley Coman. I bavaresi hanno fin qui passeggiato asfaltando Atletico Madrid, Lokomotiv Mosca e Salisburgo nella fase a gironi, per poi passeggiare sulla Lazio agli ottavi. Il PSG se l’è invece vista con Manchester United, Lipsia e Basaksehir vincendo il proprio gruppo, mentre ai quarti ha avuto la meglio del Barcellona, grazie soprattutto a un rotondo 1-4 al Camp Nou della gara d’andata. L’incontro, in programma mercoledì 7 aprile alle ore 21:00, sarà trasmesso su Sky e in streaming su Sky Go. Non sarà prevista la trasmissione in chiaro su Mediaset. Sportface.it seguirà la sfida con aggiornamenti in ... Leggi su sportface (Di martedì 6 aprile 2021) Ilaffronterà il PSG nella sfida valevole per l’andata dei quarti di finale di Champions League 2020/2021. Sono passati soltanto sette mesi e mezzo dalla sfida di Lisbona decisa da un colpo di testa di Kingsley Coman. I bavaresi hanno fin qui passeggiato asfaltando Atletico Madrid, Lokomotiv Mosca e Salisburgo nella fase a gironi, per poi passeggiare sulla Lazio agli ottavi. Il PSG se l’è invece vista con Manchester United, Lipsia e Basaksehir vincendo il proprio gruppo, mentre ai quarti ha avuto la meglio del Barcellona, grazie soprattutto a un rotondo 1-4 al Camp Nou della gara d’andata. L’incontro, in programma mercoledì 7 aprile alle ore 21:00, sarà trasmesso su Sky e insu Sky Go. Non sarà prevista la trasmissione insu Mediaset. Sportface.it seguirà la sfida con aggiornamenti in ...

