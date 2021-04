Bayern Monaco | Pavard | «Il PSG non è solo Mbappé»

Leggi su calcionews24

(Di martedì 6 aprile 2021), difensore del, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match di Champions League contro il PSG Benjamin, difensore del, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match di Champions League contro il Paris Saint-Germain. Le sue dichiarazioni. MBAPPE – «Si tratta di un giocatore di livello mondiale, ma non è l’unico a poter fare la differenza nel PSG. Non possiamo concentrarcisu un giocatore e non stare attenti agli altri. In Nazionale non abbiamo parlato di questa gara, avevamo altre cose a cui pensare. Per loro però sarà una sorta di rivincita, ma siamo tranquilli e vogliamo due vittorie in questa doppia sfida. Penso però che abbiamo entrambe il 50% di possibilità di passare il turno, siamo due ...