Bayern Monaco | Gnabry positivo al Covid Salta il PSG

(Di martedì 6 aprile 2021) “Sergeè stato trovatoal-19. L’attaccante delsta bene ed è in autoisolamento a casa”. Con questa nota ilha annunciato i motivi dell’assenza del giocatore in vista della sfida di Champions League contro il PSG. Il nazionale tedesco salterà quindi la gara di domani contro i parigini e ovviamente, anche il ritorno di settimana prossima. Foto: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Classe 1988, Hummels ha avuto una carriera anomala, una sorta di ping pong trae Borussia Dortmund: cresciuto con i bavaresi, nel 2008 passò però al Borussia (di solito succede il ...Commenta per primo Jérôme Boateng lascerà ila giugno . Secondo Kicker il club tedesco ha comunicato al suo agente che non intende rinnovargli il contratto.Proviamo a pronosticare l’esito dei match in programma questa settimana nelle coppe europee CHAMPIONS LEAGUE Manchester City-Borussia Dortmund: Gli ...La partita Bayern Monaco - PSG del 7 aprile 2021 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca con commento in tempo reale, dove vedere il match valido per l'andata dei quarti di finale di Champions ...