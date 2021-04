Bayern Monaco | Gnabry è risultato positivo al coronavirus | out con il PSG

(Di martedì 6 aprile 2021) Ilha comunicato che Sergeale per questo motivo salterà la gara contro il PSG in programma domani sera Ilha comunicato che Sergeale per questo motivo salterà la gara contro il PSG in programma domani sera. La sua esclusione era già stata preannunciata in conferenza stampa dal tecnico Hansi Flick, anche se in quel momento non si sapeva ancora l’esito del tampone a cui si era sottoposto il giocatore. Sergeist positiv auf dasgetestet worden. Dem Stürmer des FCgeht es gut. Er befindet sich in ...

Advertising

zazoomblog : Bayern Monaco Gnabry è in dubbio per il PSG: la situazione - #Bayern #Monaco #Gnabry #dubbio - Paroladeltifoso : Covid-19, positivo un attaccante del Bayern Monaco - _SiGonfiaLaRete : #BayernMonaco, i saluti con Jerome #Boateng. Il club bavarese ha acquistato un sostituto - infoitsport : Calciomercato, il Bayern Monaco su un obiettivo del Milan - CinqueNews : Bayern Monaco, Flick: «Sarà una partita diversa da una finale, Psg forte» -

Ultime Notizie dalla rete : Bayern Monaco

Ilha comunicato che Serge Gnabry è risultato positivo al coronavirus e per questo motivo salterà la gara contro il PSG in programma domani ...Il tecnico delHansi Flick in conferenza stampa ha dichiarato che Serge Gnabry molto probabilmente domani sera non scenderà in campo contro il ...Ricomincia stasera la rincorsa verso la coppa “dalle grandi orecchie”: otto squadre per quattro posti disponibili. Da Zidane a Guardiola, passando per Klopp e Pochettino, da Haaland a Mbappè, i ...Il Bayern Monaco ha comunicato che Serge Gnabry è risultato positivo al coronavirus e per questo motivo salterà la gara contro il PSG in programma domani sera Il Bayern Monaco ha comunicato che Serge ...