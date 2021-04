Bayern Monaco, Choupo-Moting sfida il suo ex Psg: “Avrei preferito trovarlo in finale. Non ci sono solo Neymar e Mbappé…” (Di martedì 6 aprile 2021) L'attaccante del Bayern Monaco Eric-Maxime Choupo-Moting ha parlato ai canali ufficiali del club tedesco in vista della sfida dei quarti di finale di Champions League contro il Paris Saint-Germain. A distanza di meno di un anno dalla finalissima della passata stagione, il centravanti giocherà di nuovo quella gara, ma questa volta a maglie invertite.Choupo-Moting: "Avrei preferito sfidare il Psg in finale"caption id="attachment 1111575" align="alignnone" width="1024" Choupo-Moting (getty images)/caption"Se devo essere sincero, Avrei preferito sfidare il Psg in finale e non subito", ha ... Leggi su itasportpress (Di martedì 6 aprile 2021) L'attaccante delEric-Maximeha parlato ai canali ufficiali del club tedesco in vista delladei quarti didi Champions League contro il Paris Saint-Germain. A distanza di meno di un anno dalla finalissima della passata stagione, il centravanti giocherà di nuovo quella gara, ma questa volta a maglie invertite.: "re il Psg in"caption id="attachment 1111575" align="alignnone" width="1024"(getty images)/caption"Se devo essere sincero,re il Psg ine non subito", ha ...

