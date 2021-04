Bayern Monaco, caso di positività al Covid-19: Gnabry salterà la sfida di Champions League col PSG. Le ultime (Di martedì 6 aprile 2021) Tegola in casa Bayern MonacoA poche ore dalla sfida di Champions League contro il PSG, in programma domani sera all'Allianz Arena di Monaco, la società tedesca ha annunciato via Twitter che "Serge Gnabry è risultato positivo al Coronavirus. L'attaccante del Bayern si sente bene ed è ora in quarantena in casa", si legge. Gnabry è dunque in isolamento e salterà la sfida contro i parigini, valevole per i quarti di finale. Un'assenza che pesa non poco nelle dinamiche tecniche e tattiche di Flick. Questo perché oltre allo stesso Gnabry, anche Lewandowski salterà il big match contro i transalpini a causa di un infortunio che lo terrà ai box anocra per qualche ... Leggi su mediagol (Di martedì 6 aprile 2021) Tegola in casaA poche ore dalladicontro il PSG, in programma domani sera all'Allianz Arena di, la società tedesca ha annunciato via Twitter che "Sergeè risultato positivo al Coronavirus. L'attaccante delsi sente bene ed è ora in quarantena in casa", si legge.è dunque in isolamento elacontro i parigini, valevole per i quarti di finale. Un'assenza che pesa non poco nelle dinamiche tecniche e tattiche di Flick. Questo perché oltre allo stesso, anche Lewandowskiil big match contro i transalpini a causa di un infortunio che lo terrà ai box anocra per qualche ...

Ultime Notizie dalla rete : Bayern Monaco Calciomercato Juventus, via a parametro zero - Decisione presa La società ha preso la decisione e l'ha comunicata all'agente del calciatore: niente rinnovo e addio a parametro zero Trentadue anni, 10 stagioni al Bayern Monaco, per Jerome Boateng è arrivato il momento dei saluti. L'acquisto di Upamecano per la prossima stagione aveva già fatto intuire i piani del club tedesco ed ora sarebbe arrivata anche la ...

PSG, Pochettino: 'Tante assenze, ma abbiamo le armi per far male al Bayern. E non sarà una rivincita' Commenta per primo L'allenatore del Paris Saint - Germain Mauricio Pochettino ha presentato in conferenza stampa la partita di domani contro il Bayern Monaco, valevole per l'andata dei quarti di finale di Champions League: 'Le gare a eliminazione diretta sono sempre in bilico e offrono le stesse possibilità a entrambe le squadre. Il Bayern è ...

