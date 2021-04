Basket, Champions League 2021: Sassari perde ancora, netto successo del Nymburk (Di martedì 6 aprile 2021) Quinta sconfitta su cinque partite per il Banco di Sardegna Sassari nei playoff della Champions League 2021 di Basket. netto ko quello subito dai ragazzi di Pozzecco in casa contro l’ERA Nymburk in un match che non aveva più nulla da dire per i sardi. Parte subito con il piede sull’acceleratore il Nymburk, che nei primi due minuti trova due canestri dalla lunga distanza di Tuma e mette a segno un parziale di 2-10. Prova a reagire Sassari con una tripla di Marco Spissu, mentre quasi a metà quarto è Eimantas Bendzius a riportare i padroni di casa a -4. Ma è solo una flebile speranza, perché le due triple di Prewitt riportano gli ospiti in doppia cifra e si va al primo stop con il Nymburk avanti 19-32. Prova a dare una ... Leggi su oasport (Di martedì 6 aprile 2021) Quinta sconfitta su cinque partite per il Banco di Sardegnanei playoff delladiko quello subito dai ragazzi di Pozzecco in casa contro l’ERAin un match che non aveva più nulla da dire per i sardi. Parte subito con il piede sull’acceleratore il, che nei primi due minuti trova due canestri dalla lunga distanza di Tuma e mette a segno un parziale di 2-10. Prova a reagirecon una tripla di Marco Spissu, mentre quasi a metà quarto è Eimantas Bendzius a riportare i padroni di casa a -4. Ma è solo una flebile speranza, perché le due triple di Prewitt riportano gli ospiti in doppia cifra e si va al primo stop con ilavanti 19-32. Prova a dare una ...

