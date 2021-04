Basket, Champions League 2020/2021, Dinamo Sassari-Nymburk 73-91: cronaca e tabellino (Di martedì 6 aprile 2021) Il CEZ Nymburk ha superato il Banco di Sardegna Sassari per 73-91, al termine della sesta giornata del Gruppo L di FIBA Champions League 2020/2021. I sardi hanno dovuto constatate la quinta sconfitta in altrettante sfide europee, dopo i 40? regolamentari tra le mura amiche, infruttuosi ed eloquenti per punteggio finale. Sassari, eliminato dalla suddetta rassegna prima del confronto con Nymburk, non ha particolarmente spinto sull’acceleratore, sebbene sia da evidenziare il fatto che il club ceco abbia sempre dettato il ritmo. Il primo quarto è stato particolarmente indicativo per quanto concerne lo svolgimento della sfida: rapidamente 16-26 e chiusura in bellezza sul 19-32. Il monologo ospite, in Sardegna, è andato realizzandosi anche grazie alla ... Leggi su sportface (Di martedì 6 aprile 2021) Il CEZha superato il Banco di Sardegnaper 73-91, al termine della sesta giornata del Gruppo L di FIBA. I sardi hanno dovuto constatate la quinta sconfitta in altrettante sfide europee, dopo i 40? regolamentari tra le mura amiche, infruttuosi ed eloquenti per punteggio finale., eliminato dalla suddetta rassegna prima del confronto con, non ha particolarmente spinto sull’acceleratore, sebbene sia da evidenziare il fatto che il club ceco abbia sempre dettato il ritmo. Il primo quarto è stato particolarmente indicativo per quanto concerne lo svolgimento della sfida: rapidamente 16-26 e chiusura in bellezza sul 19-32. Il monologo ospite, in Sardegna, è andato realizzandosi anche grazie alla ...

zazoomblog : LIVE – Dinamo Sassari-Nymburk 40-55 basket Champions League 2020-2021 RISULTATO IN DIRETTA - #Dinamo #Sassari-Nymb… - zazoomblog : LIVE – Dinamo Sassari-Nymburk 16-22 basket Champions League 2020-2021 RISULTATO IN DIRETTA - #Dinamo #Sassari-Nymbu… - Gazzetta_it : Basket, #Champions League: #Brindisi perde in Turchia e viene eliminata - zazoomblog : LIVE – Dinamo Sassari-Nymburk 16-22 basket Champions League 2020-2021 RISULTATO IN DIRETTA - #Dinamo #Sassari-Nymb… - sportface2016 : Basket, #ChampionsLeague 2020/2021: cronaca e tabellino di #Karsiyaka-#Brinisi 107-88 -