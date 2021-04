Bale | “Gli alieni esistono al 100% | io l’ho visto Ce li stanno nascondendo”

(Di martedì 6 aprile 2021) Messo da parte da Zinedine Zidane, Garethè tornato al Tottenham per ritrovare un minutaggio importante in campo e poter esprimere nuovamente il suo gioco. Nell'ultimo periodo il gallese è stato al centro di polemiche legate al suo prossimo futuro: lui ha dichiarato che tornerà al Real Madrid, per poi specificare che le sue dichiarazioni erano legate, semplicemente, alla sua situazione contrattuale che effettivamente prevede la fine del prestito e il rientro nella capitale spagnola. Le ultime riguardo a, però, esulano dal campo e dalle voci di mercato; il calciatore è stato protagonista di un'intervista doppia con Joe Rodon ai canali ufficiali degli Spurs dove ha parlato di UFO:"Sì, hogli. È vero che ci sono diverse teorie del complotto, ma ci sono immagini pubblicate dal governo degli USA che ...

Commenta per primo Garethè sicuro:alieni esistono . E' la confessione del gallese in un'intervista doppia con il difensore Joe Rodon ai canali ufficiali del Tottenham . Mentre Rodon si dice scettico,replica: '......Hemsworth pensa che Hollywood non lo consideri un " attore serio " e ha una teoria sul perché... Christiansarà Gorr, il macellatore di dei, Jaimie Alexander nei panni di Lady Sif e, come ...In quell’occasione i Blancos vinsero 3-1 grazie al gol di Bale e alla doppietta di Benzema (la rete dei Reds fu siglata da Manè). Gli spagnoli conquistarono il trofeo per la terza volta consecutiva e ..."Al 100% esistono gli alieni". Ne è convinto Gareth Bale, attaccante di proprietà del Real Madrid e in prestito al Tottenham. Il gallese, intervistato dai canali ufficiali del club lo londinesi ha ...