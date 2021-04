'Autorità Gb valuta limiti AstraZeneca per giovani'. Lo riferisce emittente britannica

(Di martedì 6 aprile 2021) L’agenziadel farmaco (Mhra) sta prendendo in considerazione la proposta di limitare l’utilizzo del vaccino Oxford-per i più. Lol’televisivaChannel 4 citando fonti informate. “Due fonti ci hanno riferito che, sebbene i dati non siano ancora chiari, ci sono crescenti argomentazioni che giustificherebbero offrire alle fasce di età più giovane, under30 almeno, un vaccino differente”, ha riferito Channel 4.Il chief executive di Mhra, June Raine ha intanto affermato che nessuna decisione è stata ancora presa, scrive il Guardian.

L'agenzia britannica del farmaco (Mhra) sta prendendo in considerazione la proposta di limitare l'utilizzo del vaccino Oxford - AstraZeneca per i più giovani. Lo riferisce l'emittente televisiva ...Ma adesso anche l'Italiadi mettere un limite di età per la somministrazione, escludendolo ... Secondo Channel 4 News, però, anche lesanitarie britanniche ora stanno pensando di ...