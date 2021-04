(Di martedì 6 aprile 2021) Senonda giorni e ilelettronico continua a mostrare seridi accesso ora ne conosciamo la causa principale: c’è stato undi tipo ransomware non di poco conto e che ha mandato decisamente in tilt tutta la piattaforma utilizzata da un numero consistente di scuole italiane. I primisi sono manifestati nella giornata di sabato 3 aprile con l’impossibilità di accedere ale dunque consultarne tutti i principali contenuti come gli assegni ma anche il materiale didattico. L’è stato poi confermato solo nel corso della serata di ieri, dopo che sulle nostre pagine era comunque apparso un primo approfondimento sul ...

Advertising

_DAGOSPIA_ : +++ FLASH! - DAGOSPIA SOTTO ATTACCO HACKER: DA IERI POMERIGGIO I NOSTRI SERVER SONO KO. PENSAVAMO FOSSE UN PESCE D'APRILE. E INVECE... +++ - wordweb81 : Attacco hacker dietro i problemi #Axios: non funziona il registro e tempi di ripristino - Davide_neri23 : RT @Federprivacy: Piattaforma online di food delivery colpita da attacco hacker: trafugati i dati personali di 21 milioni di utenti https:/… - AlnoamaniMj : RT @PensieroSicuro: Attacco hacker al Comune di Brescia, chiesto un riscatto da 1,3 milioni - infoitscienza : Attacco hacker a Facebook, interessati 533 milioni di utenti del social media -

Ultime Notizie dalla rete : Attacco hacker

...che ha portato al "buco" da parte degli, è stata sistemata, come confermato anche dal portavoce dell'azienda di Mark Zuckerberg, Andy Stone, in un'intervista rilasciata alla Cnn. Con l'...Gli attentati al Centro vaccinazioni di via Morelli a Brescia, come l'deglial sito del Comune di Brescia sono gil ultimi atti di una escalation intimidatoria che al ministero dell'Interno è oggetto di forte attenzione. L'anno scorso, indistintamente da ...Brescia, sito del Comune ancora congelato causa hacker: i danni sono... Il sito del Comune di Brescia, con tutti i servizi annessi, rimane ancora inaccessibile. Sono pesantissimi i danni alla ...C’è stato un grande attacco hacker su Facebook: un gruppo, infatti, è riuscito a forzare l’accesso a una banca dati che raccoglie informazioni di 533 milioni di dati personali di utenti del social ...